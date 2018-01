Tanklad kaotavad piiri ääres raha. Vallajuhid Läti kütuserallit ei taju

«Kindlasti on meie müük nii Karksi-Nuias kui Abja-Paluojal vähenenud,» ütles aktsiaseltsi Alexela Oil tegevjuht Ain Kuusik.

Konkurentsiamet uurib kahe keti turgu

Seda, mitu korda on neis kahes Mulgi vallas asuvas bensiinijaamas kütuste müük kokku kuivanud, tegevjuht öelda ei osanud, sest Lätist toodava kütuse hulk on kasvanud mitme aasta vältel. Küll aga tõi ta näite, et Pärnumaal Via Baltica maantee ääres asuva Võiste tankla käive on vähenenud kuus korda ning Valgas müüb ettevõte varasemast kolmandiku võrra vähem.

Et Eestis tegutsevad tanklaketid Euro Oil ja Alexela Oil kavandavad ühinemist, saatis konkurentsiamet eelmise aasta lõpul Mulgi vallale hulga küsimusi. Ühe teemana uuris amet ka seda, kas ja kuidas on soodsamad Läti hinnad mõjutanud kütuste ostmist Karksi-Nuias ja Abja-Paluojal.

Vallavanem Peeter Rahneli allkirja kandnud kirjas vastas vallavalitsus, et nende hinnangul pole Läti soodsamad hinnad vallas tegutsevatele kütusemüüjatele mõju avaldanud.

«Abja-Paluojale ja Karksi-Nuiale lähim Läti tankla asub umbes 32 kilomeetri kaugusel Ruhja linnas,» kirjutas Rahnel. «Hind võrreldes meie piirkonna kütusemüüja Alexela automaattanklaga on Lätis umbes 10 senti odavam. Tavatarbijale ei ole majanduslikult kasulik läbida 64 kilomeetri pikkust vahemaad, et osta Lätist soodsamat mootorikütust.»

Alexela Oili juht Ain Kuusik oli sellise vastuse peale hämmeldunud. «Mulgi valla ametnik ei tea, kuidas ühe äriettevõtte müük läheb,» sõnas ta. Alexelal on Karksi-Nuias automaattankla ning Abja-Paluojal koos sellega ka väike kauplus. «Poel läheb päris hästi, sest saiakesi või sigarette ikka ostetakse. Tankla käive pole kukkunud küll nii palju kui Pärnumaal Võistes, aga ikkagi märgatavalt.»

Vallajuhid: ainult kütuse pärast ei sõideta

Peeter Rahnel tunnistas, et tema tõepoolest ei tea Alexela käivet ja müüki ning tema arvamus põhineb sellel, kuidas on vallas inimeste Lätis käimist märgata. Tema sõnul pole näha, et autod oleksid hakanud senisest rohkem naabrite juures käima.

«Kindlasti pole meil siin midagi sellist nagu aastaid tagasi Koidula piiripunktis, kus autod käisid pidevalt üle piiri, et suurtes paakides Petseri alt kütust üle tuua,» ütles vallavanem.

Tema juttu kinnitas Karksi piirkonda kureeriv abivallavanem Dmitri Orav. «Eraisikuna võin öelda, et ma ei näe pidevat Läti vahet sõitmist. Selle 10-15 sendi pärast ei tasu hakata 60 kilomeetrit sõitma. Kui käiakse mõnel muul põhjusel, siis muidugi tangitakse,» kõneles ta.

Mulgi valla suurematest keskustest asub Läti piirile kõige lähemal Mõisaküla. Selle endine linnapea ja praegune abivallavanem Ervin Tamberg ütles, et linlased käivad Lätis küll, aga naaberriigi lähimad keskused on Mõisakülast üsna kaugel.

«Käiakse ja kirutakse Ipiki tee üheksa kilomeetri pikkust lõiku,» rääkis Tamberg. Nimelt on see tee kruuskattega ja halvas seisus, sest Läti riik pole leidnud põhjust, miks seda remontida.

Mõisakülale lähim pood on Ipikis, kuid see on pisike ja üsna kõrgete hindadega. Et jõuda esimesse tanklasse Ruhja, tuleb ka mõisakülalasel sõita ligi 30 kilomeetrit. «Aga sellist kaubareisil käimist tundub küll rohkem olevat kui mõni aasta tagasi,» tõdes Läti piiril elav Tamberg.

HIND Viljandi kesklinna Circle K ja Riias Lierlirbesi tänaval asuva Neste tankla võrdlus. Hinnad on võetud teisipäeva lõuna ajal. Kütus Viljandi Riia

Bensiin 95 1,332 1,255

Diisel 1,312 1,165 Allikas: Sakala