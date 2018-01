Raassillal lükati sarjale hoog sisse

«Tänavu on meil karikasarjas kuus etappi,» rääkis üks võistluse peamisi korraldajaid Gabriel Vaarman. «Kolm etappi teeme talvel ja kolm suvel.»

Talietappidel tulevad Vaarmani sõnul eriti hästi välja sõitjate oskused ning auto võimsus mängib väiksemat rolli. Seepärast ongi tihti nii, et mõned osalejad koguvad rohkem punkte talvel ja mõned suvel.

Seda, et paar päeva enne võistlust jõudis pärale külm ja võistluspäeval näitas termomeeter kaheksat miinuskraadi, pidas Vaarman suurepäraseks. See tähendas, et rada pidas terve päeva kindlalt vastu ega vajanud vahepeal parandamist ning sõita sai talvistes oludes, üsna libedal rajal.

Võistlejad olid suuremalt jaolt Lõuna-Eestist, aga oli ka neid, kes polnud pidanud paljuks sõita kohale Tallinnast. Võistluspäev algas hommikul poole kümnest ja lõppes, kui väljas juba hämardus.

Tänavu on Tarvastu karikasari ka üks osa suuremast sarjast, kuhu arvestatakse juurde Võrus ja Põltsamaal peetavad võistlused. Aasta lõpus loetakse punktid kokku ja selguvad need rallikrossisõitjad, kes on parimad kolme eri ringraja arvestuses.

Nagu ütles Tarvastu motoklubi eestvedaja Peeter Peek, saab kolme võistluskeskust ühendava sarja esimene osavõistlus teoks juba sel pühapäeval Raassillas. Tema selgitust mööda peetakse kõigil kolmel rajal kaks etappi ning kohapunktide kokkulöömisel läheb igal sõitjal arvesse igast võistluspaigast üks etapp.

Peegi sõnul on Tarvastu motoklubil Raassilla raja haldajana suured plaanid ja klubi loodab sellest välja arendada rahvusvahelistele nõuetele vastava rallikrossiraja. «Rallikrossivõistluste korraldamiseks tuleb täita hulk nõudeid, mis eeldavad päris kopsakaid investeeringuid,» kõneles ta.

Nii on Tarvastu motoklubi esitanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele taotluse, et saada raha piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetmest. Esimeste hindamiste järel on peetud Raassilla keskuse ideed Mäeltküla tööstuspargi ja Viljandi linnasüdame ümberehitamise järel maakonnas kolmanda koha vääriliseks. Vahetult enne jõule toetas Viljandi vallavolikogu ühehäälselt mõtet anda Tarvastu motoklubile ligemale poole miljoni eurone garantii, kui klubi peaks soovitud eurotoetuse saama.

Ehitus võib aega võtta kolm aastat. Tõenäoliselt tehakse rahaeraldamise otsused tuleva aasta teisel poolel ning ehitama saaks hakata parimal juhul 2019. aastal.