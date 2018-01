Autospordisõprade töögraafik on muutunud tihedaks

Pikalt valitsenud soe ilm ei kimbutanud mitte ainult tali-, vaid ka autosportlasi. Kõvad plusskraadid muutsid rajad sõidukõlbmatuks ja korraldajad pidid võistlusi edasi lükkama või hoopis ära jätma. See on ajanud võistlusgraafiku tihedaks: igal nädalavahetusel on vähemalt kaks võistlust. Nii oli ka möödunud nädalavahetusel.