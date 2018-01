Gümnaasium ja akadeemia ei saa aktust Ugalas pidada

Kultuuriakadeemia kommunikatsioonijuht Viivika Melts kõneles, et akadeemial on Ugalaga alati hea koostöö olnud ja teater andis juunis algavatest ehitusöödest teada juba sügise hakul. Hoiatus sai kinnitust paar kuud tagasi ning kultuuriakadeemia oskas sellega lõpuaktust planeerides arvestada. Tema sõnul tuleb lõpuaktus pärimusmuusika aidas nagu 2016. aastal, kui Ugala oli renoveerimiseks suletud. «Olgugi et ruumi on seal vähem, oleme kenasti hakkama saanud,» kinnitas Melts.

Viljandi gümnaasiumi direktori Ülle Matsini sõnade kohaselt oli lõpetamine planeeritud Ugalasse, aga kui selgus, et teatrilava remondi tõttu seda seal teha ei saa, leidis kool ligi 170 õpilase lõpetamiseks vajaliku ruumi spordikoolis.

Gümnaasiumi lapsevanema Peep Tobrelutsu sõnul on linnaelanikud lootnud, et tähtsateks puhkudeks on teater võtta, aga nüüd tuleb minna jälle justkui vihma käest räästa alla. «Oleme harjunud selliste institutsioonidega nagu pärimusmuusika keskus, aga oleme harjunud ka sellega, et Ugala on remondis,» lausus ta.

Matsin meenutas, et 2015. aastal pidas gümnaasium 140 lõpetajaga aktuse pärimusmuusika aidas. «Läks jube kitsaks, me napilt mahtusime. Iga tool oli loetud,» rääkis ta. Hirmu, et aktus ei kujune piisavalt pidulikuks, tema jutu järgi siiski ei ole, sest spordikooli saalis on ka varasematel aastatel väga hästi hakkama saadud. «Teeme neile kena aktuse, kuhu kõik vanemad, vanavanemad ja sõbrad saavad rahulikult tulla. Lastevanemate koosolekul andsime sellest teada ja see uudis võeti täiesti rahulikult vastu,» selgitas Matsin.