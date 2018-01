Soojakiirgurid teevad Kõpu kirikuliste elu mõnusamaks

Kiirgurid, mille koguvõimsus on ligikaudu 4 kilovatti, pannakse tund aega enne teenistust tööle, siis on hiljem soojem. Nagu ütles koguduse õpetaja Hedi Vilumaa, leiti kiirgurid pika otsimise peale Soomest, aga valmistatud on need Rootsis. Lisaks jõudsid jõuluks kirikuliste käsutusse villased pleedid, mis on viimaste leerilaste kingitus. Juba varasemast on kirikul neli teisaldatavat, ülalt alla kiirgavat soojendit.

Vabatahtlikud aitavad

«Esimesed rivid, kus on kiirgurid, olid jõuluteenistusel väga täis, tavaliselt sellist asja ei näe,» rääkis Hedi Vilumaa. «Öeldi, et oli soe ja mõnus: kiirgur soojendas pingi alt ja villane pleed oli põlvedel.»

Vaimulik märkis, et elektritööd tegi vabatahtlikult ilma tasu küsimata Raimund Talts. Palju õhtuid müttas mees ihuüksi külmas kirikus, aga viimaks sai ta kõik toimima. «Olen Kõpus sündinud ja see on minu kingitus kohalikule rahvale,» sõnas ta. Soojuskiirgurid paigaldas samuti vabatahtliku tööna Helari Raudkivi.

Lisaks saadi sama projektiga 5600 euro eest laudu ja toole, mis paigaldati viimastel aastatel remonditud, aga seni üsna tühjana seisnud rõdu- ja pööningusaali. «Telke saime ka. Need on meie kliimas soojemal ajal hädavajalikud, olgu see kirikuaias kohvilauaks või ristimispeoks ja laatadeks,» rääkis Vilumaa.

Fassaad saab uueks

Heakskiit on saadud veel mitmele suurele projektile. Sel kevadel algab Leaderi toel kiriku fassaadi hooldusremont, mille kogumaksumus on peaaegu 50 000 eurot. Seejärel läheb lahti kirikupargi rajamine, mis nõuab 25 000 euro ringis.

Hedi Vilumaa rõhutas, et kuna PRIA Leader on vahepeal reegleid muutnud, on nende projektide omaosaluse määr senise 10 protsendi asemel 40. See omakorda tähendab, et kogudusel on summat varasemast märksa raskem kokku saada. Abi loodetakse saada muinsuskaitseametilt ja pühakodade programmist. IRL on lubanud fassaaditöödeks anda 5000 eurot niinimetatud katuseraha. Kõige selle kõrval oodatakse lahkete annetajate abi ja toetust.