Repliik. Roolis on potentsiaalsed mõrtsukad

Mulle tundub, et need vahejuhtumid ei olnud juhuslikud, sest päev varem pidin äärepealt ise spordihoone ees ülekäigurajal sõiduauto alla jääma. Auto lähenes üsna suure hooga ega saanud libedaga hästi pidama. See õnnestus viimaks meeter või kaks enne mind. Äärmiselt ebamugav tunne oli.