Professionaalsed juhid lihvisid oma sõiduoskust

Üks kahest bussist, millega Lux Expressi sohvrid eile harjutasid, oli ettevõtte enda Irizar, mis on nende juhtide igapäevane töövahend.

​Bussifirma Lux Express sohvrid proovisid eile Viljandi kutseõppekeskuse libedasõidurajal järele, mis tunne see on, kui pirakas sõiduk vajab takistustest mööda tüürimist, ent esirattad tahavad pidamise nappuses üksnes lohiseda.

Bussiga libedasõiduharjutuste tegemine on Eestis üsna uus asi, sest varem polnud sobiva suurusega rada. Viljandi külje all Vana-Võidus valmis see veidi enam kui kahe aasta eest ning sellest ajast peale pole kutseõppekeskuse õpilased pidanud käe valgeks saamiseks enam Soomes käima. Kõik firmad pole siinset võimalust asjaosaliste tõdemust mööda veel aga avastanud.