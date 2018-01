Kolleegid valisid Sakala aasta töötajaks reporter Ketlin Beljaevi

«Tema artikleid lugedes paistab nende tagant välja oma tööd suure pühendumusega tegev, põhjalik ja intelligentne ajakirjanik. Samuti on Ketlini lood alati kirjutatud ladusalt, lihtsasti ja arusaadavalt,» kirjutas üks kolleeg Ketlin Beljaevi tööd iseloomustades. «Oluline on ka see, et ükskõik millist teemat ta käsitleb, on see üldjuhul kirjutatud sõbralikus, kuid õiglases toonis.»