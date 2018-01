Viljandi aasta foto sündis Võrumaal

See, et foto sündis just Võrumaal, oli viljandlase Jürgen Kulli sõnul puhas juhus, sest ta juhtus tol päeval olema Mõnistes. «Jälgisin veebist, kuidas torm üle Eesti liigub, ning olin valmis, et peatselt jõuab ta minu juurde,» meenutas Kull suvepäeva, mis kujunes eelmise aasta kõige tormisemaks.