Sürgaveres jäid töömehed varingu alla

​Eile kell 9.42 said päästjad väljakutse, et Sürgaveres asuvale Suurfarmi kinnistule ehitatavas virtsahoidlas on toimunud varing ning viis seal ehitanud osaühingu Eesti Betoon töömeest jäid mahakukkunud metallsõrestiku alla. Kõik mehed saadi enne päästjate saabumist oma jõududega kätte.