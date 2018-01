Kellele haamer, kellele lõng?

«Uue õppekavaga tuli selline muudatus, et soopõhist jagamist pole: kõik saavad nii kodundust ja käsitööd kui tehnoloogiõpetust proovida,» rääkis Viljandi Kesklinna kooli direktor Aavo Soopa. «Grupid võivad ju olla soopõhised, kuid tüdrukud ja poisid saavad mõlemat proovida. Praegu need õppeained veel päris võrdselt, 50:50 jaotatud pole, kuid see on edasimineku koht. Kõik oleneb ruumitingimustest, õpilaste arvust, kooli suurusest ja õpetajatest.»