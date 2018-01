Repliik. Infoliikluse magistraal

Eesti on kodu enam kui 300 000 inimesele, kelle emakeel on vene keel. Kuidas neid siin sündivast informeerida? Kuidas vältida vaenulikku propagandat?

Need küsimused on pikemat aega õhus olnud, pärast pronksiööd mõistagi eriti teravalt. Praegu on aga põhiraskus vajunud sellele, kas vaadata või mitte vaadata mõnda venekeelset telekanalit. Tundub natuke veider. Televisiooni hiilgeajad on möödas ning telekanalid kaotavad aina vaatajaskonda, eriti just nooremat. Noored aga on teadagi meie tulevik.