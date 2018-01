Kõigil huvilistel on võimalik taas vastata «Kultuurilaine» viktoriini küsimustele. Need on koostatud 10. detsembrist 10. jaanuarini ajalehtedes Sakala, Postimehe Arter ja Sirp ning ajakirja Eesti Loodus detsembrinumbris ilmunud lugude põhjal. Õigeks arvatakse need vastused, mis põhinevad kõnealustel perioodikaväljaannetel.