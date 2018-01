Hea une pandimajas on päris suur valik

Tartu Hea Une Keskuse arsti Katrin Põllu hinnangul kannatab umbes viis protsenti täiskasvanud elanikkonnast hingamispausidega norskamise ehk uneapnoe all.

Me kõik vajame und. Mida võtta aga ette siis, kui meil seda pole? Unetuse põhjuste väljaselgitamisel ja abi otsimisel on suur osa inimese sisemistel veendumustel. Kes keedab endale teed, kes neelab unerohtu või toidulisandeid; kes ostab auto hinnaga voodi, kes unenäopüüdja; kes leiab ainsa võimaluse olevat joogatunnis, kes kirurgilises sekkumises.

«Igal juhul algab unetus inimese peast,» nentis Tartu Hea Une Keskuse arst Katrin Põld. «Kui varem öeldi, et ravige teised haigused ära, küll see unetus ka kaob, siis tänapäeval teame, et unetus võib olla iseseisev haigus ja tekkida täiesti tühja koha pealt. Unetuse jaoks ei pea inimene olema leinas, stressis või depressioonis, mida sageli kahtlustatakse.»