Mulgi valla juhid ei usu, et nende inimesed on pelgalt odavama autokütuse hankimiseks hakanud rohkem Lätis käima. Kahes suuremas Mulgi valla keskuses tanklat omava Alexela Oili tegevjuht on aga vastupidisel arvamusel.

«Kindlasti on meie müük nii Karksi-Nuias kui Abja-Paluojas langenud,» väitis aktsiaseltsi Alexela Oil tegevjuht Ain Kuusik.