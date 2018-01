Argo Aadli mängib «Hullumeelse päevikus»

Teater R.A.A.A.M. toob Ugalasse lavastuse «Hullumeelse päevik». Nikolai Gogoli «Hullumeelse päevik» on äärmiselt tänapäevaste kokkupuutepunktidega. See on maailm, kus hakkab hajuma piir normaalsuse ja ebanormaalsuse vahel, terve ja patoloogilise vahel, kus tihti kõverpeeglina vale saab tõeks ja olematu olevaks. Praegune aeg näitab, et nihestatud mõttemaailma ja ettearvamatu käitumisega ning labiilse psüühikaga inimesed võivad saada ka suurriikide juhtideks.