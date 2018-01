Mõni kuulsus, näiteks Madonna, on oma saatuse ja elukutse kohta öelnud: «See on raske töö, aga keegi peab seda tegema.» Too lause on ühest küljest mõeldud naljana, kuid samal ajal peegeldab see tõsist mõtet. Silmapaistev sära nõuab ohverdusi ja on mööduv.