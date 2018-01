Kas vastandumine või konstruktiivne koostöö?

Suurte Euroopa partnerite populistlike liikumiste eeskujul on tõusvaks trendiks saanud mitmesuguste rahvaste «vabastajate» eest põgenevate pagulaste hordide logistiliste probleemidega seotud küsimuste lahendamisele vastandumine. Soomes elas 1940. aastal 3,77 miljonit elanikku, praegu elab seal ligikaudu viis ja pool miljonit inimest. Mis te arvate, kas need peaaegu kaks miljonit juurdetulnut on ka perussuomalaiset (põlissoomlased)? Sündimusega on seal lugu sama mis meil: väga palju põlissoomlasi juurde ei sünni.

Kõige mõttetum on poliitiline vastandumine omavalitsuste tasemel. Erinevalt riigist on linna või valda võimalik juhtida sarnaselt korralikult toimiva ettevõtte elu korraldamisega. Omavalitsuse eesmärk peab olema piirkonna elanikele võimalikult kvaliteetse teenuse osutamine. Igasugune jahumine parem- ja vasakpoolsusest on valla või linna tasemel mõttetu loba.

Kui keegi räägib, et omavalitsust on parem juhtida, kui omad parteivennad ja -õed valitsevad riiki, siis see võib tõele vastata, aga seda nimetatakse onupojapoliitikaks, et mitte öelda poliitiliseks korruptsiooniks. Väljavalitud – ükskõik mis parteisse või valimisliitu nad ka ei kuuluks – hoolitsegu selle eest, et tänavad oleks korras, lapsed saaksid koolitatud ja abivajajad saaksid abi. Mitte võimu sehkendamine mingi kliki kätte, vaid toimiva linnavõimu kokkuseadmine võiks olla valimistejärgne tähtsaim ülesanne.

Omavalitsusjuhi kabinet ei ole koht, kus oma parem- või vasakpoolsust reklaamida. Ja ega selles kabinetis väga suuri võimalusi raha ümberjagamiseks või mittejagamiseks oma parteimeelsuse väljendamiseks olegi – suuremal osal riigikassast tuleval rahal on silt küljes.

Meil on kogu iseseisvusaja vältel proovitud järgida opositsiooni ja koalitsiooni vastasseisul põhinevat poliitilist süsteemi. Ehk peaks kõikide väljavalitute eesmärk olema oma piirkonna asukate elutingimuste korrastamine, mitte võitlus konkurendi kukutamiseks?

Uues Viljandimaa omavalitsuste reas (palju meil neid enam ei ole) on hea näide olemas. Põhja-Sakala vallas on juhtimisse kaasatud kõik valituks osutunud poliitilised jõud. Andku jumal neile jõudu järgmisel neljal aastal selle katse tulemuslikkust tõestada.