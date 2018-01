Noored pärimusmuusikud on ootatud konkursile

Noorte pärimusbändide võistlust korraldatakse teist korda ning eelmise aasta põhjal ootab korraldusmeeskond tihedat konkurentsi. Auhinnaks on ahvatlev võimalus esineda 26. Viljandi pärimusmuusika festivalil. Lisaks saab võitja rahalise stipendiumi, et noortele tuult tiibadesse puhuda.

Konkursi finaalkontsert on 19. aprillil Viljandis pärimusmuusika aidas, kus noored saavad suurel laval rahvale oma muusikat tutvustada ning konkurentidega võistelda. Ka üksikud muusikud saavad spetsiaalse registreerumisvormi abil endale ansambli, seega saavad kõik huvilised kindlasti proovimiseks võimaluse.

«Eelmise aasta põhjal võin öelda, et pärimusmuusika tulevik on väga põnevas arengufaasis. Ootan juba huviga finaalkontserti, et näha, millised koosseisud on viimase aastaga muusikamaastikule juurde tekkinud,» sõnas pärimusmuusika festivali programmijuht Tarmo Noormaa.

Konkursi korraldaja Merike Paberits lisas, et noortele on kindlasti motivatsiooniks võimalus esineda festivali põhiprogrammis, aga vahest magusamgi on ühiselt musitseerida ja uusi muusikalisi maailmu avastada.

Registreerumisvorm on avatud 31. märtsini. Oodatakse üksikuid noori, kellest panna kokku uus pärimusbänd spetsiaalselt pärimusbändide võistluseks, aga ka kõiki juba tegutsevaid ansambleid.

Täpsemat infot ja oma pärimusbändi registreerida saab siit.