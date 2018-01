Cleveron leidis Suurbritanniast kolmanda suurkliendi

Reede hommikuks oli tulemus ASDA enda kodulehe väitel hea, sest napi nädalaga oli robotit kasutanud 1500 klienti.

Cleveroni pakirobotite suurim klient on maailma suurim kaubamaja, enamasti Põhja-Ameerikas tegutsev Walmart. See kauplusekett tellis Viljandist esmalt 100 ja siis veel 500 robotit. Tänavu kasvavad tellimused tõenäoliselt veelgi.

Hispaanias on Cleveronil katsefaasis leping suure rõivamüüjaga, kelle tuntuim kaubamärk on Zara. «Kui test neid rahuldab, saame edasi minna suurema lepinguni,» lisas Kütt.

Kui Zaraga sõlmitud leping käsitleb suures osas kliendile sobimatute toodete tagastamist, siis ASDA-le on robot esmatähtis tellitud toodete väljastamiseks. Erinevalt Walmartist pakub aga ASDA oma klientidele võimalust saada pakirobotist kätte ka teistest veebipoodidest ostetud kaupa.

Eeskätt pakutakse klientidele roboti abil ASDA-le kuuluvast veebipoest George.com ostetud kauba kättesaamist. Robotisse saab aga tellida kaupa ka sellistelt kauplejatelt nagu Asos, Miss­guided and Decathlon.

ASDA-l on Suurbritannias 600 kauplust ja veebipood ning see on riigi suuruselt kolmas jaekaubanduskett. Suuremad on Tesco ja Sainsbury.