Moodne nutivanaema skaibib ja jutustab Messengeris

«Ma ei ütleks, et oskan arvutit väga hästi, aga mu tütar on kaugel maal ära ja sellepärast tean neid asju,» tähendas 83-aastane viljandlane ning kiitis Skype’i, mis võimaldab tal iga päev suhelda Kanadas viibiva tütre, väimehe ja kahe lapselapsega. «Meil on ka Messengeris family-grupp. Sinna me kõike kogume.»

Üks lapselaps on pannud sinna imeilusaid pilte, varem Austraaliast ja nüüd Kanadast, aga ikkagi on just Skype Kuuma sõnul see, milleta ta enam hakkama ei saaks. «Ma ütlen tütrepoegadele ikka, et ma tahan näha ka, kui pikaks nende habemed on kasvanud!»

Teised käivad arvutit uudistamas

Tallinnast Viljandisse kolinud Marelli Kuumal on siin omajagu tuttavaid ja sõpru, aga nood enamasti suured internetikasutajad pole. «Keda ma majast tean, need ei taha väga. Ikka aetakse see vanaduse süüks ja öeldakse «Mis õppija mina enam olen!». Või siis lihtsalt pole arvutit.»

Ka temal endal on arvuti olnud vaid viimased neli aastat, aga see on naabruskonna tähelepanu köitnud. «Nad käivad ikka vahel vaatamas,» lausus ta muiates. «Üks sõbranna näiteks tuleb ja tahab näha neid pilte, mida mu lapselaps on saatnud – ta on mul hästi hea pildistaja.»

Siis koos vaadataksegi, nii et Marelli Kuum klõpsab pilte edasi.

Nende piltide üle on vanaema eriti rõõmus. «See on ju nii hea, et nad neid sinna gruppi üles panevad,» lausus. «Ju nad teevadki seda suuresti just minu pärast.»

Kõiki neid pilte ja jutte jagab vanaproua ka oma väimehe emaga, kes tal vahetevahel Viljandis külas käib. «Aga harva käib,» märkis ta. «Kui mul sügisel sünnipäev oli, tegime plaani, et saame juba hommikul kokku ja vaatame kõik üle, mis vahepealsel ajal on saadetud. Muidu tema ei tea neist midagi ju.»

Eakate huvi interneti vastu kasvab

Üldiselt on on Eestis eakate huvi arvuti vastu kasvanud. Statistikaameti andmetel on vanem põlvkond viimase kümne aasta jooksul hakanud märgatavalt rohkem internetti kasutama. 65–74-aastaste seas on see protsent tõusnud mõne aastaga kümnelt 44-le. 2014. aastal kasutas internetti neli selles vanuses inimest kümnest.

Arvuti- ja internetihuvi kasvu eakate seas võib täheldada ka Viljandimaal. Viljandi linnaraamatukogu internetipunktis käib teiste seas arvestatav hulk eakaid.

«Varem oli neid vähe, kuid viimasel ajal üha rohkem,» lausus linnaraamatukogu juhataja Reet Lubi ning lisas, et internetipunktis käib iga päev 25–50 inimest. «E-riik ju nõuab neid oskusi. On ka neid, kel endal on küll kodus arvuti olemas, aga see pole piisavalt turvaline, puudub näiteks viirustõrje, ja nad ei julge kodus kõiki toiminguid teha.»

Lisaks sellele on Lubi sõnul väga palju neid, kes paluvad mingil moel abi. Raamatukogu pakub juba mõnda aega ka individuaalse nõustamise teenust. Tuleb vaid end ette registreerida ja siis saab maja töötajaga eraldi ruumis arvutikasutamist õppida.