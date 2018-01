Kui aeg-ajalt on ikka kerkinud arutelu, ega Mulgi vallas veemõnude pakkumisega liiale ei minda, kui Karksi-Nuia Kitzbergi gümnaasiumi ujula ning Abja spordi- ja tervisekeskuse vahel on kõigest mõniteist kilomeetrit, siis paar kuud pärast Karksi-Nuia ujula renoveerimist võib küll öelda, et liiast pole seal midagi. Inimesi jagub mõlemale poole lahedasti suplema ja saunatama.