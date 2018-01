Mida oodata 2018. aastal?

Elu viib edasi vaid optimism ja kõige tõenäolisema, niinimetatud peavoolustsenaariumi kohaselt jätkub tänavu laialdane majanduslik tõusulaine. Peaaegu kõik maailma suuremad majandused on vähemalt iseenda lähiajalugu arvestades saavutanud hea kasvuhoo, mille järsk lõpp näib praegu siiski ebatõenäoline.

TEISTEGA VÕRRELDES on majandustsükli hilisemasse faasi jõudmas USA, kus erinevalt teistest suurtest keskpankadest tõstis föderaalreserv 2017. aastal intressimäära koguni kolmel korral. Sellest hoolimata peaks USA majanduskasv tänavu kiirenema 2,6 protsendini. Ühendriikide niigi tugevat sisenõudlust soosivad tänavu nii maksureform kui kiirenev palgakasv.

USA-st ei jää palju maha ka eurotsoon, mille sisemajanduse kogutoodang (SKT) peaks prognoosi kohaselt sel aastal suurenema 2,3 protsendi võrra. Euro­ala majandus sai jalad alla USA-st oluliselt hiljem, mis tähendab suuremat ressursside alakasutust ja potentsiaali kauem kestvaks tõusuperioodiks.

Arenevatel turgudel jääb pilt riigiti endiselt erinevaks. Hiina majanduskasvu aeglustumine jätkub plaanitud tempos ja peaks 2018. aastal tähendama 6,6-protsendilist SKT tõusu – kui mitte muidu, siis vähemalt statistikaameti kaasabil. Indias külvab peaminister Narendra Modi ettearvamatu majanduspoliitika segadust, kuid areneva majanduse orgaaniline kasv koos keskpanga intressilangetuse positiivse mõjuga peaks tänavu majandust kergitama 7,5 protsendi võrra.

Majanduskasv tuleb aeglasem Brasiilias ja Venemaal, kes üritavad tasa teha eelnevate aastate majanduslanguse vältel kaotatut. Kuigi ootused kahe riigi majanduskasvule on suhteliselt sarnased, kahe protsendi kandis, on nafta hinna oodatust kiiremast kasvust rohkem võita just viimati mainitul.

KUI REAALMAJANDUSE poolel on ootused optimistlikud, siis olukord poliitikas ja finantsturgudel tekitab kõhedust. Ebakõla on paradoksaalne: kui majanduselus näib tõusuperiood kergitavat kõiki paate, siis välispoliitikas kuhjuvad riskid igal rindel.

Pärast 2016. aasta populistide võidukäiku andis 2017. aasta Euroopale natuke hingamisruumi, ent ükski suurtest probleemidest pole leidnud lahendust ja äärmuslikud poliitikud on endiselt populaarsed. Läbirääkimised Suurbritannia lahkumiseks Euroopa Liidust on seni edenenud, kuid raskemad küsimused ootavad alles ees.

Korea poolsaarel tekitab olümpiamängude eel ärevust USA presidendi ja Põhja-Korea diktaatori tuline sõnasõda. Mõlema mehe ettearvamatu loomus võib päädida ka lubatu elluviimisega. Lisaks tumestab regiooni tulevikku aina agressiivsem Hiina, kes soovib oma mõjuvõimu laiendada. Praegu näib ka tõenäoline, et tänavu hakkab Trump oma teravat retoorikat kaubanduspartnerite suhtes vähemalt osaliselt ellu viima ning võib endaga kaasa tuua kui mitte otsese kaubandussõja, siis vähemalt teatud piiranguid vabale kaubavahetusele.

Niisuguste poliitiliste riskide puhul tõenäosusprotsendi pakkumine on aga enesepettus. See tähendab, et praegu ei arvesta nende ilmnemisega majandusprognoosid ega finantsturud. Kuid milline oleks maailmamajandus, kui hullud stsenaariumid tõesti lahti rulluks?

OMAETTE TEEMA on finantsturgude praegune tase. 2017. aastal tegid tugeva tõusu kõik maailma olulisemad aktsiaturud. Tõeliselt taevase kõrguse on saavutanud USA ettevõtete aktsiad.

Eufoorilise finantsturu ehk kõige piltlikumaks ilminguks oli krüptorahade hullus. Kuigi paljud professionaalsed investorid võtsid juba lõppenud aastal konservatiivse positsiooni, eeldades, et eriti USA turul ülikõrgeks muutunud hinnatase ei saa olla kestlik, pole ettevaatus end ära tasunud ja ralli kestab.