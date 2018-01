Pere pisimad on oodatud titelaulu- ja mängutuppa

Titelaulu- ja mänguring annab võimaluse koos beebide ja väikelastega teha tutvust lastelaulude ja -mängudega.

Pärimusmuusika keskuse pere sõnul on see koht, kus õpitakse vanavanaemade kombel sõrmi ja varbaid lugema ja tehakse tutvust rahvapillidega. Hüpitus- ja näpumängud on lihtsad ja lapsi arendavad ning pakuvad koosolemise rõõmu kogu perele.

Kairi Leivo, kes on aastaid vedanud aidas laulu- ja mänguringi veidi suurematele lastele, rõõmustab, et nüüd saavad isad ja emad ka beebidega koos käima hakata. «Meie pärimuses on rikkalikult imetoredaid lastelaule, mänge ja mängitusi, mis sobivad just sellele vanusele,» kõneles Kairi Leivo.

Ringi juhendaja Kreete Viira on aastaid vedanud beebifolgi ringe Tallinnas ja Tartus ning titelaulutubasid Viljandi pärimusmuusika festivalil. «Meil on vedanud, et ta on nüüd valmis ka Viljandi emmedele oma laule ja mänge õpetama,» kõneles Kairi Leivo.