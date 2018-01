Viljandi linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder on jäänud elu jooksul lifti kinni kaks korda ning meer Madis Timpson korra. Sellise teadmise võrra rikkamaks said kõik viljandlased ja Viljandi sõbrad, kes kogunesid täna pärastlõunal linnajuhtide vastuvõtule, et uue aasta puhul pokaali tõsta.