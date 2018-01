Kuhu liigud, Viljandi liiklus?

Nüüdseks on kõik see ammu möödas, aga jalgrattateed ikka pole. Samal ajal on rattaga sõitmise periood viimase aja talvede soojuse tõttu aina pikemaks veninud.

Minu mõte on: märgime jalgrattatee esimesel võimalusel uuesti maha. Loome ikka rohelist keskkonda.

LIIGUME EDASI Leola ja Vaksali tänava ristmikule. Seal näen ma ringliiklusel tõepoolest mõtet. Küllap olete märganud, mis seal hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal sünnib. Eriti just õhtul, kui autode saba ulatub Hariduse tänavani välja. Leola tänavalt välja ei saa ja sinna keerata samuti mitte. Nii sa oledki sunnitud sõitma läbi kesklinna ja seal liikluskoormust kasvatama.

Leola tänav võiks olla alternatiiv Tallinna tänavale. Praegu on see parkivate autode tõttu kitsas, kuid see mure on kindlasti lahendatav. Vaksali tänavast Jakobsoni ristmikuni tahaks ka asfalt kõpitsemist.

Ma usun, et kui Leola tänav hakkaks nii-öelda tööle, koliks oma neljandik Tallinna tänava liiklusest ära.

KAS KEEGI oskab öelda, milliseks kujuneb Viljandi liiklus pärast kahe kaubanduskeskuse laienemist? Ma arvan, et mitte. Kindel on aga see, et liikluskoormus nende keskuste ümber kasvab.

Möödunud suvest saadik on õhtuse tipptunni ajal Viljandi peatänaval valitsenud olukord, et Tallinna poole sõites tuleb kaubamaja juurest alates seista ummikus, sest foorisüsteem ei saa liikluskoormusega hakkama. Varem ei olnud ma niisugust asja täheldanud.

Enne kui midagi kardinaalselt muutma hakata, tuleb hoolega mõelda. Muidu juhtub nii nagu mullu kaubamaja hoovis asunud väärika maakivist hoonega, mille puhul kommenteeris linn asja umbes sedasi, et tollane linnavalitsus tegi sellise otsuse ja andis loa, nüüd selliseid otsuseid ei tehtaks.