Riik seab veofirmad raskesse seisu

«Kahtlemata tekitab selline otsus tuska,» sõnas aktsiaseltsi VMT Betoon juhatuse liige Loit Kivistik. «Kütuseaktsiise on ju niigi väga mehiselt kergitatud. Selliste otsuste valguses satub transpordisektor ebamugavasse seisu.»

Kivistiku kinnitusel tuleb VMT Betoonil kuue auto pealt maksta kokku aastas ligikaudu 7000 eurot teekasutustasu.

Röövellik valitsus nöörib ettevõtjaid

Veel kurvemaks muutis uus määrus Mustla lähistel tegutseva osaühingu Undi Teenused juhatuse liikme Peeter Peegi. «See on valitsuse poolt täiesti röövellik käik. Meil on sõidus 20 autot ja aasta kohta peame nüüd juurde maksma umbes 22 000 eurot,» sõnas Peeter Peek.

Ettevõte tegeleb Eesti-siseste vedudega, põhiliselt veetakse vilja ja kruusa ning Peegi kinnitusel on tasuvus olnud niigi piiri peal. «Peame vaikselt vaatama, kas asi üldse enam ära tasub,» nentis ta. Lisaks pakutakse teenustöid laadurite, ekskavaatorite, buldooserite ja metsatöömasinatega.

Peeter Peegi sõnutsi on maapiirkonnas sellise ettevõttega niigi raske toime tulla. Pealegi ei ole riik omalt poolt kuidagi toetanud. «Tegutseme Mustla lähistel Mõnnastes ja oleme palunud abi, et meieni toov 4,5-kilomeetrine teelõik saaks mustkatte alla, aga meie soovidele ei ole vastu tuldud,» rääkis Peek.

Ta nentis, et ettevõte on sügavalt mõelnud oma transpordi- ja kaevetööde osakonnaga Tartu või Tallinna kolimisele.

Nii Loit Kivistik kui Peeter Peek ei näinud loogilist põhjendust sellele, miks nüüd selline raskeveokite teekasutustasu kehtestati.

«Ainus põhjus näib olevat see, et valimislubadused tuleb kuidagi kinni maksta. Räägitakse, et majandus kasvab ja kerkib – siin nähti võimalust koorida, rasva pealt maha võtta,» leidis Kivistik.

Peegi sõnul tundub riigi käitumise järgi, et too soovib ettevõtjaid karistada. «Et alkoholi ja muude aktsiisitõsudega ei ole soovitud tulemusi saavutatud, otsitakse mujalt lisaauke,» tähendas ta.

Osaühingu Ants Viljandi tegevjuht Mait Hommik sõnas, et tegutsemine muutub märksa keerulisemaks. Ettevõttele kuuluvad 17 veokit veavad Viljandi suurte ettevõtete toodangut enamasti Soome, vahel ma mujale Euroopasse.

«Lisaks sellele, et tuleb lisaraha välja käia, tuleb nüüd muretseda ja kontrollida, kas maks on tasutud või ei. Unustamise korral lisanduvad trahvid,» lausus Hommik.

Välismaa autosid on raske maksustada

Lisaks Eestis registreeritutele peavad teekasutustasu maksma välismaa veoautod. Mait Hommiku sõnutsi on riigil seda keeruline saavutada, sest nende trahvimiseks või arestimiseks erilisi võimalusi ei ole. «Riigil raha ei olnud, et piiridel automaatsüsteeme teha,» ütles ta. «Lõppude lõpuks maksab sellise tasu kinni lõpptarbija.»

Veokiga, mille eest ei ole makstud teekasutustasu, ei tohi kehtima hakanud määruse kohaselt sõita. Tasu maksmatajätmise korral on õigus teha trahv nii veoauto juhile kui ka omanikule. Lisaks on õigus kõrvaldada juht veoauto roolist. Juhil ei lubata sõitu jätkata enne, kui tasu on makstud.

Teekasutustasu kehtestamisest loodetakse aastas riigile tulu ligikaudu 17 miljonit eurot. Laekunud raha kasutatakse pressiteate kohaselt transporditaristu hoiuks.