Olen hakanud täheldama, et enam pole erilist vahet, kas on viies kuupäev või kuu lõpp – joodikutel jagub ikka kraami, mida manustada. Riigi pingutus muuta alkohol nii kalliks, et see kahjustaks vähem tervist, on andnud loodetule vastupidise efekti. Seda on näha linnapildis ja kiirabitöös.