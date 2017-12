Viljandi linnapea Madis Timpsoni uusaastatervitus

Kui ma Viljandis ringi vaatan, on mul aina rohkem tunne, et järjest enamatel inimestel läheb hästi ja nende jaoks on oluline, mis ümberringi toimub. Ma pole kunagi varem näinud Viljandis nii vilgast ehitust, remontimist, korda seadmist. Tegutsevad nii eramajaomanikud, kes oma kodusid korda teevad, kui ka ettevõtjad, kes ehitavad uusi tehaseid, poode ja kontoreid ning loovad seeläbi rikkust meile kõigile.

Uue aasta plaanid ei ole ka linnal vähem ambitsioonikad. Algavad kauaoodatud Paalalinna kooli ja Mängupesa lasteaia remont, alus pannakse uuele elamukvartalile Järveotsal, tehakse ettevalmistusi kesklinna ja Kantremaale investeeringute toomiseks ning viimase ja mitte vähem tähtsana töötatakse veekeskuse reaalsuseks saamise nimel.

AGA SIISKI – kõik need ehitused ja plaanid pole ju eesmärk omaette. Ehitatakse ikka inimeste jaoks. Linnavalitsuse kohustus on küsida iga oma tegevuse juures, kuidas see linnaelanike elu paremaks muudab. Seda võiksid tegelikult endalt küsida kõik. Kas sellest, mida ma teen, tõuseb kasu ka teistele?

Kui me märkame üksteist ja peame silmas, et meie tegemistest tõuseks võimalikult paljudele tulu ja mitte kellelegi kahju, võidame kõik. Kui inimesed meie ümber on õnnelikud, oleme ka ise õnnelikud.

Viljandis on üksteise märkamise ja aitamisega tegelikult hästi. Seda pannakse tähele ka mujal. Viljandist on saanud Eestis väikest viisi fenomen.

Kui kunagi räägiti meie linnast kui avastamata aardest ja hästi hoitud saladusest, siis viimasel ajal paistab, et jutud meist on levima hakanud. Inimesed üle Eesti sosistavad omavahel, et Viljandi on mingi müstiline paik, kus ettevõtjad mõtlevad välja asju, mis terveid tööstusharusid pea peale pööravad, ning inimesed korraldavad lihtsalt enda ja sõprade rõõmuks festivale ja avavad kohvikuid.

MUL ON HEA MEEL, et lisaks meile endile hakkavad ka teised uskuma, et Viljandis on midagi erilist. See saab nii olla ainult tänu sellele, et me ise usume oma linna ja siinsete inimeste võimekusse. Viljandi ongi eriline, siinsetel inimestel lähebki hästi. See pole müüt, vaid tegelikkus.

Tõestame ka alanud aastal, et jutud, mis meie kohta liikvel on, ei ole ainult kuulujutud. Ja toetame neid, kellel ei lähe hästi. Aitame need inimesed üles ja pakume neile võimaluse enda edulugu alustada!

Head uut aastat, kallid viljandlased!