Kindlustusfirma: igal aastavahetusel saavad inimesed pürotehnikat kasutades viga

If Kindlustuse statistika järgi põhjustavad ilutulestiku raketid igal aastavahetusel raskeid õnnetusi ja enamasti on need tingitud raketi valest kasutamisest või enneaegsest plahvatamisest. Enim on inimesi tabanud raketid või nende tükid põhjustanud käte ja näopiirkonna vigastusi.