Elutöö preemia laureaadil on Viljandimaa kaart enam kui saja tantsujuhiga

Eile õhtul Kõpu mõisas Kultuurkapitali elutöö preemia kätte saanud teenekas tantsujuht Lille-Astra Arraste on võtnud enda südameasjaks, et ühte kohta saaks kokku kogu informatsioon nende Viljandimaal tegutsenud tantsuõpetajate kohta, kes on viinud oma rühmad Tallinna tantsupeole. Kui küsida tema käest, mitu korda on ta saanud selle aastatepikkuse töö jooksul mõne uue teadmise üle üllatuda, nendib ta kiirelt: mitte kordagi.