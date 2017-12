Pärast aastavahetust kõpulasi Viljandis vastu võtma hakkav perearst Henn Sepp mõistab, et seni kodukoha ligidal tohtri juures käia saanud inimeste silmis on muudatus järsk ja hirmutav, ent ta kinnitab, et mõneski mõttes muutub teenus Kõpu piirkonna elanikele hoopis paremaks.