​2017. aastal said Karksi-Nuia inimesed endale uuendatud ja suurendatud ujula, Suure-Jaani rahvas sai oma esimese ujula ehitajad ning viljandlased said pildi ujulast ja kuu aega hiljem teate, et selle pildi järgi ujulat tõenäoliselt ei ehitata.