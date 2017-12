Eesti metsa kaitseks

Küsimus ei ole selles, kas üks on hea ja teine halb, vaid ühiskondlikus kokkuleppes. Kui me peame normaalseks ja heaks, et kasutame maad põllumajanduslikuks tootmiseks, siis miks sama maa kasutamine puittaimestiku kasvatamiseks ja tegelikult hoopis laiemalt keskkonnateenuste osutamiseks ei ole aktsepteeritav? Miks palkide (tavaliselt on tegemist paberipuiduga, mida me ise ei oska vääriliselt kasutada) väljavedu Eestist on halb ja töötlemata (tera)vilja väljaveost kirjutame kui suurest majanduslikust edust?

Jah, olen kuulnud, et selline põllumajanduse ja metsamajanduse võrdlemine on kohatu. Küsiksin, miks, kui tegevuste sisu on sama. Põhjuseks saab olla see, et paljud inimesed mäletavad veel tühja kõhtu.

Metsanduse ajalugu on olnud selgelt põllumajanduse ajalugu. Kui põllumajanduses on head ajad, siis mets taandub põllu ees, ja kui põllunduses tulevad halvad ajad, võtab mets selle maa tagasi.

Mets pakub hulgaliselt keskkonnateenuseid. Metsa roll on ülioluline keskkonna seisundi reguleerimises, ökosüsteemi toimimises, sotsiaalsete ja kultuuriliste teenuste pakkumises, kuid ka materjalidega varustamises.

Süsinikuringluse seisukohast on puidu kasutamise mõju neutraalne, kuid teiste süsinikupõhiste loodusvarade nagu nafta, kivisöe ja põlevkivi kasutamise asendajana on mõju väga oluline. Samuti puidu kasutamine ehituses energiat kulutavate materjalide nagu betooni ja terase asemel.

Peamine häiritus ühiskonnas ei puuduta otseselt metsade raiet, vaid osa keskkonnateenuseid, mida mets pakub. Häirib see, kui teeäärne harjumuspärane looduspilt on muutunud, häirib koduse mustikametsa raie, surve ohustatud liikide elupaikadele, tööstuse puhul hirm teiste loodusvarade, nagu puhta vee kaotamise ees.

DEMOKRAATLIKUS RIIGIS on väga tähtis roll kõikvõimalikel kodanikuliikumistel. Mõnel juhul esindatakse väga kitsaid huvisid või vaateid. Sageli seetõttu, et teadmised konkreetsest valdkonnast on fragmentaarsed ja just neid rõhutatakse, vaatmata sektorit tervikuna.

Oluline roll selles on kindlasti sotsiaalmeedia arengul. Inimesed õhutavad üksteist oma niinimetatud siseringis. Nii kujunebki arusaam, et kõik teised arvavad samamoodi. Sellest sotsiaalmeedia omadusest, et sarnased koonduvad, kujunevadki vahel häälekad vähemused, kes oma arvamusi aktiivselt esitavad. Enamasti leiab eitus suurema kõlapinna ka massimeedias, positiivsus (loe: jaatus) aga mitte.

Kahjuks on selle taga eelkõige emotsioonidel ja arvamustel, mitte niivõrd faktidel põhinev tegutsemine. Paraku ei arvestata ka kohalikke eripärasid. Pean siinkohal silmas boreaalsete metsade eripära, praegusest kliimast ja mullastikust lähtuvalt kujunenud liigilist koosseisu, metsa- ja mullaelustikku ning meie tänaste metsade kujunemise ajalugu.

Nii metsa raie kui kõrgtehnoloogiliste ja uuenduslike tootmisvõimsuste vastu seismisest võidavad kõige enam naaberriikide puidutööstused.

VAIKNE ENAMIK PEAB siiski enda eest seisma. Ja seda me ka teeme, oma arukal moel. Vaikselt, kuid järjekindlalt, samal ajal ise selles protsessis õppides ja muutudes.

Ega meil selleks paremat võimalust ole kui selgitada, õpetada ja kasvatada. Juba noorest east, nagu metsagi.

Meenub lõppeva aasta jaanipäevaeelne lugu. Viimsi kandis saeti maha kuusehekk, millest leiti linnupesa. Kõnekas polnud aga see toiming, vaid noore ajakirjaniku küsimus «Kas sellised asjad on ebapiisavalt reguleeritud?».

Ei, selliseid asju ei peagi reguleerima. Selleks on vaja lihtsalt teada veidi loodusseadusi ja natuke mõtelda.

Meie metsades toimetavad arukad inimesed, kes oma tegemistes mõtlevad paljude aastakümnete peale ette. Meie mets on hästi hoitud!