Tallinna beebi otsustas ilmale tulla Viljandi jõululapsena

23. detsembril nägi Viljandi haiglas ilmavalgust kaks poisslast ja üks tüdruk, kuid kolme jõulupäeva jooksul sündis vaid üks poiss. Päev pärast pühi, 27. detsembri lõunaks tuli ilmale tüdruk.

Jõululast tervitati kingitusega

Viljandi haigla teatel sündis jõulubeebi 25. detsembril kell 5.13, kaalus 3380 grammi ja oli 51 sentimeetrit pikk. «Nad tulid hommikul sisse, olid paar tundi siin ja laps oli käes. Enne said ikka jõulud kodus ära peetud ja natuke magatud ka,» ütles vanemämmaemand Esta Vahtra ja lisas, et eile hommikul kirjutati pere välja.

«Lapse vanemad ja õde olid tulnud Tallinnast vanavanematele Suure-Jaani jõuluks külla, sest nad on sealt pärit, aga tee lõppes hoopis Viljandi haiglas ja nad said ühe ilusa poisipõnni juurde,» rääkis Viljandi Rotary klubi president Vello Sova.

Aasta esimest jõululast on Viljandi Rotary klubi liikmed tervitamas käinud 1996. aastast, mis tähendab, et seekord anti rahaümbrik ja lilled üle juba 22. korda.

Samuti sai jõulubeebi endale paari susse, mille oli Viljandi haigla sünnitusosakonnas detsembris ilmale tulevatele lastele valmistanud Helju Hunt. Olustverest pärit proua andis 35 sussipaari osakonnale novembri lõpus. Eilseks oli neid välja jagatud 23 paari ning Esta Vahtra sõnul on lootust, et neid saab sel kuul veelgi jagada. «Me ei tea küll ette, aga loodame, et saame ikka kõik ära anda,» tähendas ta ja selgitas, et jaanuari alguse lapsed võivad juba aasta lõpus sündida ning on veel mõni, kellel on sünnitustähtaeg üle läinud. «Kõik need beebid võivad mõne päeva jooksul tulla.»

Aasta on beebidega plussis

Aasta kõige tihedam töökuu oli sünnitusosakonnas september, kui ilmale tuli koguni 38 beebit.

«Seda võib vist selliseks õigeks tööinimese kuuks nimetada,» tähendas Esta Vahtra.

Keskmiselt sündis kuus lapsi 30 ligi. Ainult oktoober ja november olid kesisemad: siis näitas osakonna seinal olev täpitabel vastavalt 17 ja 21 beebit. Siiski oli see rõõmustavam, kui ämmaemandad ja arstid olid arvanud.

«Nad algul vaatasid, et ei olegi eriti kedagi tulemas, aga lõppkokkuvõttes tuli lapsi ikka rohkem,» rääkis vanemämmaemand ja ütles, et novembri lõppu jäi ka detsembri alguse beebisid. «See on alati nii, et kuu lõpp ja algus segunevad omavahel,» täheldas ta.

Üldiselt võib Esta Vahtra sõnul tabeli üle rõõmustada, sest mullusega võrreldes on kogu aasta jooksul olnud rohkem tööd. Kui 22. detsembril osakonnas aasta jooksul sündinud beebisid kokku loeti, oldi juba viie lapsega plussis ning pärast seda on ilmale tulnud veel viis beebit.