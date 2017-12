Maanteeamet hoiatab, et temperatuur püsib sisemaal nullilähedane ning võimalike lume- ja lörtsihoogude tõttu võib teedele tekkida jäidet. Lõuna-Eestis on sadu kohatine, kuid võib piirata mitmel pool nähtavust. Teekatted on samuti veel soolamärjad.