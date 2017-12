«Mulle tuli just kiri, kus küsiti Viljandi maavalitsuse sisendit Eesti regionaalarengu strateegia 2017. aasta seirearuande koostamiseks,» teatab maavalitsuse arenguosakonna juhataja Kaupo Kase rõõmsalt ja vangutab pead. «Kuidagi absurdne olukord. Andsin sisendi siiski ära ja lisasin, et tegelikult on maavalitsus ametlikult surnuks kuulutatud.»