Kalevi tänav on Viljandis üks kolmest kohast, kus võib näha raudtee ületamist keelavat silti.

Kolme kohta, kus inimesed tavatsevad Viljandis raudteed ületada, on paigaldatud tahvlid, mis keelavad seda teha ning hoiatavad, et rongiliikluse takistamine on seadusega keelatud ja karistatav.