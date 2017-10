Mitte kellelegi ei tulnud üllatusena, et sotside seekordne Viljandi esinumber Helmen Kütt on populaarne ja tegi valimistel hea tulemuse. Aga seda, et tema isiklik häältesaak kujuneb nõnda võimsaks, ei arvanud ta ka ise. Tõsi, mõni konkurent kinnitas pärast tulemuste selgumist siiski, et umbes niisugust resultaati ta Kütile ennustas. Kas just päris 1140 häält, aga senisest rekordist ehk 980 häälest rohkem küll.