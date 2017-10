Koolilapsed jäid kahe suletud tee vahele lõksu

Käidud kohtutee

Kassepa kinnistul asuva Mati tee sulgemise pärast võtsid külaelanikud ette ka kohtutee: Mati kinnistu omanik Heiki Ojamets ja Kivestu kinnistu omanik Meelis Sõerd tahtsid tee kasutusõigust tagasi. Kohtumääruses on kirjas, et nemad esindasid ka kolme ülejäänud selles Metsaküla osas paikneva talu inimesi.

Sõerd, kelle ema ja õde elavad praegu Kivestu talus, rääkis, et Mati tee on olnud kasutuses juba paarsada aastat. «Elle Toomi mäletab minu ema sellest ajast, kui ta oli põlvepikkune blond tüdruk,» tähendas Sõerd ja rääkis, et paari aasta eest, kui sulgemise teema päevakorda tõusis, lasi ta Mati teele kohaldada õiguskaitse. Selle kehtivusaeg sai aga ümber ning nüüd anti maaomanikule õigus tee sulgeda.

Piirang Odra teele

Ent Mati tee sulgemine pole ainus mure. Kui Elle Toom kohtus õiguse sai, otsustas Mati kinnistu omanik Heiki Ojamets ka oma tee sulgeda. See lõikas ära kolme talu väljapääsu Odra teele, mille kaudu jõuab välja Valga–Uulu maanteele.

Pärast kohtuotsust Meelis Sõerd edasi kaebama ei hakanud ja ütles, et tema huvi on nüüd, et vald Odra teed korras hoiaks, ning ta loodab, et Ojamets lubaba külaelanikel kas või kord nädalas oma autoga sealt läbi sõita.

Ojamest ei tahtnud üksi kohtuteed jätkata ning näeb nüüd, et need kolm talu, kes kahe suletud tee vahele jäävad, peaksid esialgse liikumisvõimaluse tagasisaamiseks ise edasi võitlema. Nii ongi praegu Kivestu, Majori ja Vaikna talu kahe teesulu vahel lõksus. Ojamets saatis valda teate, milles loetles, kes tema teed läbida võivad, näiteks Elektrilevi, teehooldustöötajad, postiljon, kiirabi ja päästeteenistus. Ent kui Tiia Rehemaa vanem laps talle ükskord autoga järele tuli, et ema juubelile viia, oli Ojamets Rehemaa sõnul neile teatanud, et sealt nad sõita ei tohi.

Mati kinnistu peremees Heiki Ojamets ütles, et pärast Mati tee kinnipanekut hakkas tema hoovist palju autosid läbi sõitma. «Ma ka ei taha, et kogu aeg käib autode karavan minu õues,» tähendas ta.

Laste kohta nentis talumees, et nad on bussile käinud Kassepa risti, kuigi varem sai seda teha teed mööda. «Ma arvan, et lapsed peavad käima üks aasta läbi lume, et teised saaksid elupäevade lõpuni otseteed kasutada. Muud võimalust vist ei ole,» lausus ta.

Vald aga seda võimalust enam ei näe, sest kohus on andnud Elle Toomile juba õiguse maad oma äranägemise järgi kasutada.

«Ojamets ei saa seda teed kinni panna,» sõnas Tugi ning selgitas, et kuna see on kolme talu inimestele ainuke pääs avalikule teele, ei luba seadus seda sulgeda. «Ojamets on vallale ka kirja saatnud ja teatanud, kes sealt läbi pääsevad, aga õpilasliini bussi seal ei olnud,» lisas ta.

Kassepa kinnistu omanikul Elle Toomil on varemgi teede kinnipanemisega tegemist olnud. 2010. aastal kirjutas Sakala Metsakülas elavast Veebri talu peremehest August Pilgust, kes jäi ilma koduteest, mis asus Toomi maa peal. Toom ise on aga Sakala vahendusel 2012. aastal avaldanud Viljandi linna tegevuse üle nördimust, kui Lutsu tänaval tema koduakna all asendati murulapp munakividega.

Mati tee sulgemise kohta Sakala Elle Toomilt kommentaari küsida ei saanud, sest tema korteriust Viljandis keegi avama ei tulnud ning vallavanem Taimo Tugi ja spetsialist Dmitri Orav kinnitasid, et Toom on nendega asju ajades alati ise kohale tulnud ega ole oma telefoninumbrit andnud. Toom on ametnike sõnul ka helistanud, kuid numbrinäiduta.

«E-kirjaga pilte saadeti ka alati nii, et ta andis Viljandi raamatukogu aadressi ja oli kokkulepe, et tema hommikul kell 9 ootab seal ja saab kirjad kätte,» sõnas vallavanem.

Ka Viljandi linnavalitsuses polnud Toomi numbrit. «Ta pole oma numbrit andnud, vaid on alati ise käinud,» sõnas linnasekretär Ene Rink.