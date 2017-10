Selle nädala algul tõmbas traktor Mati tee adraga üles ja Vaikna talu perenaise Tiia Rehemaa sõnul on sealt jalgsi peaaegu võimatu läbi pääseda.

​Karksi vallas Metsakülas on Kassepa kinnistu omanik Elle Toom lasknud üles künda Mati tee, mis on viiele majapidamisele kõige otsem tee Karksi-Nuia. Tee sulgemise tõttu kannatavad koolilapsed, kel on nüüdsest keeruline kooli pääseda.