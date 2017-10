Major Ahto Alaselt Kaitseliidu Sakala maleva pealiku ameti üle võtnud major Andrus Tiitus sai tulla tööle selle aasta alguseks valminud staabihoonesse. Tiitus lubab panna rõhku sellele, et hea maja seinte vahel valitseks meeldiv õhustik.

​Esmaspäeval pidulikult ametisse pandud Kaitseliidu Sakala maleva pealik major Andrus Tiitus tõdeb, et ta on sellist laadi inimene, kes ei suuda kogu aeg tõsine olla. Heast staabihoonest veelgi tähtsamaks peab ta seda, et malevas valitseks õhustik, milles inimesed tahavad viibida.