EKRE ja saadikute tagasikutsumise mehhanism

2013. AASTA KOHALIKE valimiste järel sai minu eestvedamisel loodud mittetulundusühing Radikaaldemokraadid, mille eesmärk oli toetada Eesti poliitilise süsteemi ajakohastamist. Me panime üsna suure ja põhjaliku töö tulemusena kokku terve ettepanekute paketi, mille esitasime 2014. aasta augustis kõigile erakondadele, et nad saaksid oma valimisprogrammi koostades nendega arvestada. Üks tõstatatud punktidest oli just saadikute tagasikutsumise mehhanismi loomine.

Konkreetse lahenduse pakkus siis välja Jaanus Raim. Tema propageeris tegelikult juba 15 aasta eest nimelist hääletamist, mis annaks valijatele ühtlasi võimaluse oma saadik välja vahetada. Raim on kirjutanud neil teemadel ka raamatukese «Igatsus osaluse järele» (2005). Soovitan lugeda.

Tehniliselt on lahendus väga lihtne: pikendada e-hääle ümberhääletamise võimalus ka valimistevahelisele perioodile. Seda teha on muidugi keerulisem, kui esimese hooga tundub (näiteks on vaja muuta põhiseadust), aga põhimõtteliselt on see võimalik.

EKRE ASEESIMEES Martin Helme märkis pärast meie ettepanekutega tutvumist, et erakond pooldab küll tagasikutsumismehhanismi, kuid mitte e-hääletust selle praegusel kujul. Hiljem kuulutati oma valimisplatvormis: «On aeg viia sisse saadiku tagasikutsumismehhanism tema ringkonnas referendumi põhimõttel.»

Kordan nüüd vaid seda, millele juhtisin tähelepanu juba siis, kui selle jutuga välja tuldi: säärane tagasikutsumismehhanism sobib väga hästi majoritaarse valimissüsteemiga riikidesse, kus on ühemandaadilised valimisringkonnad, aga proportsionaalse süsteemi korral, nagu on Eestis, ei ole see mõistlik.

Riigikogu liige esindab oma valijaid ja õigus teda tagasi kutsuda peaks olema ainult neil. Kui rakendada EKRE pakutud tagasikutsumismehhanismi mitmemandaadiliste valimisringkondadega süsteemis, võivad teiste erakondade toetajad tagandada parlamendist ju kõik EKRE liikmed. On kahetsusväärne, et oma valimisprogrammi kirjutades ei osatud sellise «pisiasjaga» arvestada.

Samas on täiesti loomulik, et Jaak Madison ei näe nüüd praktilist võimalust seda punkti ellu rakendada. Valimislubadused tuleks enne nende andmist korralikult läbi mõelda. Vastasel korral kipub jääma mulje, et need ei olegi mõeldud täitmiseks.

TAGASIKUTSUMISMEHHANISMI puhul pole tegelik küsimus mitte tehnilises teostatavuses, vaid poliitilises tahtes. Muidugi ei ole riigikogulased üldiselt huvitatud sellest, et anda valijatele võimalus neid enne tähtaega ametist tagandada. Seetõttu ongi niisuguseid muudatusi väga raske parlamendi kaudu läbi suruda.

Mõnes riigis on see siiski õnnestunud. Kui mõni poliitik saab hakkama suurte sigadustega ja samal ajal leidub parlamendis jõud, kes tahab sellist muudatust tõepoolest sisse viia, on teistel erakondadel raske sellekohase algatuse toetamisest keelduda.

Vahetult pärast 2015. aasta riigikogu valimisi näis selleks sobiv hetk saabuvat ka Eestis, kui äsja parlamenti pääsenud Jaak Madison langes oma varasema käitumise ja vanade blogipostituste tõttu, milles ta soovitas vaadata kunagi Saksamaad valitsenud natsionaalsotsialistliku režiimi positiivseid pooli, terava kriitika alla ning hakati nõudma tema parlamendist lahkumist. Mina soovitasin toona kasutada tekkinud olukorda ära, et tulla riigikogus välja tagasikutsumismehhanismi seadustamise algatusega. Teistel erakondadel olnuks siis raske selle toetamisest keelduda. Kahjuks otsustas EKRE jätta selle võimaluse kasutamata.