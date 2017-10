Karm ilm on taluniku nurka surunud

Osaühingu Suislepa Vili omanik Enno Feldveber on tänavu pidanud trotsima väga märga ilma. Selle rukkipõllu esitas ta viljelusvõistlusele ning saak oligi vägev, ent nüüd läheb see hoopis sissekündmisele.

Lakkamatud vihmasajud on kõikjal Eestis viljakasvatajaid muserdanud. Viljandimaal on rohkem vatti saanud lõunaosa, kus on raskemad maad ja kõvemad sajud.