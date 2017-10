Sakala, 29. IX (12. X) 1917

Kohalik elu. – Kooliõpilastele peetakse homme, laupäewal, «Koidu» saalis piduõhtu ära. Eeskawas on paar ühejärgulist pala ning peale selle mõnesugused lõbustused. Pääsetähe hind on odaw – 50 kop. Puhas sissetulek läheb linna hariduse komisjoni kätte waesematele õpilastele õpeabinõude ja muude tarwilikkude asjade ostmiseks. Algus pidule on kell 6 õhtul. – Uue linna keskkooli pidulik awamine, millest kõiki õpilasi, nende wanemaid ja hariduse sõpru palutakse osa wõtta on homme, laupäewal.