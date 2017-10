​Suurem jagu seljataha jäänud tööaastatest on Kolga-Jaani mehel Toomas Veskil möödunud neljal rattal vurades. Tema südameasjaks on aga säilitada isa pärandatud vanavarakogu ja seda jõudumööda täiendada. Et isa lahkumise järel korteris elanud mehel ajalooga esemeid enam kusagil hoida polnud, said need üles seatud kahes kohalikus muuseumis.