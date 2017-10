Eesti vanim kandidaat: oleks volikokku tahtnud küll

«Volikokku oleks tahtnud küll!» õhkas Luht. «Tuleb nii edasi tegutseda, et pälviks inimeste poolehoiu.»

Luht nentis, et ka eelmistel valimistel ei õnnestunud tal volikokku pääseda. «Seni pole pääsenud, eelmisel korral ka ei pääsenud,» ütles kandidaat. Sellegipoolest on ettevõtlusega tegelev ja ühtlasi linnavolikogu õiguskomisjoni asendusliikme kohuseid täitev Luht kodulinna tegemistega kursis. «Ka minule tulevad kirjad ja otsused meie nimekirjast, oleme neid asju arutanud, mistõttu olen pidevalt selle eluga kursis,» rääkis ta.

Küsimuse peale, kas tulemus oli ootuspärane, sõnas Isamaa ja Res Publica nimekirjas kandideerinud Luht, et ta on tulemusega rahul. «Ega ma kellelegi midagi suhu pistmas ei käinud, selline tavaline reklaam,» ütles ta. «Loomulikult peab olema rahul. Fakt on see, et pensionär pensionärile häält ei anna. Aga siiski on mõni leidnud minule ka hääle anda.»

Luht möönis, et tänavustelt valimistelt ta paremat tulemust ei lootnudki. «Ega ma paremat lootnudki küll, oli näha, et IRL on kuidagi madalseisus. Arvan, et Viljandis polegi kõige hullem,» lisas ta tulemuse kohta.