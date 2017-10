Maastikurattasari avaldas järgmise aasta võistluskalendri

Sarja juhi Enno Eilo sõnul arvestavad võistluste korraldajad radu koostades varasemast veelgi enam noorsportlaste ja peredega. Tema sõnul jäävad noorte- ja matkasõitude distantsid vahemikku 15–20 kilomeetrit ning peaks spordiga alles alustanud ratturitele olema jõukohased proovikivid.

«Tõsisematele tegijatele on kolm suuremat väljakutset kindlasti Tallinna, Jõelähtme ja Rõuge maratonide XXL-sõidud. Lubame, et need saavad olema tõsiselt vinged. Jõelähtme etapil selguvad ka Eesti meistrid maastikurattamaratonis. Põhidistantside mõõduvõtud on meie sarjas poolesaja kilomeetri pikkused ning trassid keskmise raskusega, mis annavad nii hea koormuse kui toreda spordielamuse,» lubas sarja juht.

Osalejate soovil lisandub uuel hooajal Eilo kinnitusel N40-võistlusklass.

Maratonisari lõpeb eelmiste aastatega võrreldes peaaegu kuu aega varem.

Võistluskalender

28. aprillil 4. Alutaguse rattamaraton

6. mail 18. Mulgi rattamaraton

19. mail 21. Tallinna rattamaraton

9. juunil 12. Jõelähtme rattamaraton

17. juunil 16. Rakvere rattamaraton

15. juulil Škoda Laagri 18. Rakke rattamaraton

19. augustil 20. Rõuge rattamaraton

Uuele hooajale registreerimine saab avalöögi 21. oktoobril Harjumaal Laagris traditsioonilisel Škoda rattalaadal, kus saab tutvuda rattasarja plaanidega ning soetada soodsalt spordivarustust. Laadal on esindatud enamik Eesti jalgrattamaailma ettevõtetest.