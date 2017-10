Seeder: IRL ei ole surnud

"Kolm kuud räägivad, et on surnud, nüüd, et ei ole surnud!" imestas Seeder.

IRL-i esimehe hinnangul võisid viimasel ajal meedias levinud ennustused IRL-i hävingust ning sellest, et EKRE saab IRL-ist kaks korda rohkem hääli tema parteilt märkimisväärse hulga hääli ära viia, kuid juba esialgsedki valimistulemused tõestavad, et häda kuulutajatel polnud õigus. Ehkki Tallinna ja Tartu valimistulemustest oli usutluse hetkeks selgunud õige vähe, on Seedri hinnangul selge, et IRL-il on tugev võrgustik ja rahva toetus.

Viljandi linnas, kus Seeder ise oli välja reklaamitud volikogu esimehe kandidaadina, praegusel meeri Ando Kivibergi parteil siiski väga hästi ei lähe, sest liidripositsioon tuleb ilmselgelt kolmanda koha vastu vahetada. Omavalitsusreformiga veelgi kasvanud Viljandi vallas võis IRL aga rõõmustada 45-protsendilise toetuse üle.