Esmavalija: tahan vähemalt korra elus jaoskonnas valida

17-aastane Viljandi valla elanik Liisa-Maria Sülla seadis täna pärastlõunal sammud Viiratsi rahvamajja sisseseatud jaoskonda. Valida otsustas ta seetõttu, et tahab kohaliku elu korraldamisse ka oma panuse anda.

"Valiku tegemisel vaatan inimest ja tema tegusid. Kindlasti ei lähtu ma erakonnast. Inimene, kelle valin, on minu jaoks väga sümpaatne. Ta hoolitseb selle eest, et ka maal elu püsiks, ja see on minu jaoks tähtis," rääkis Sülla.

Ta nentis, et valimisreklaamid teda ei mõjutanud. Ja kui võiks arvata, et noor valib noort, siis Sülla vanust ei vaata. "Vanus on suhteline mõiste. Mõni 60-aastane kandidaat võib olla palju aktiivsem kui noor gümnasist."

See, et nüüd ka 16- ja 17- aastased valida saavad, on Sülla arvates tore. "Noored lähtuvad ilmselt sellest, mis neile hea oleks, ja nemad on ju tegelikult Viljandi tulevik."

Ehkki oma hääle oleks saanud anda ka e-valimistel, tahtis Sülla seda kindlasti teha jaoskonnas. "Ma olen mõnes mõttes vanaaegne inimene. Olen kuulnud lugusid nõukaaegsest valimisest ja vanaema räägitud jutud on nii põnevad. Kindlasti on jaoskonnas valimine omaette kogemus, sest ühel hetkel võib-olla saabki ainult interneti teel valida ja jaoskondi üldse ei ole. Tahan vähemalt korra elus jaoskonnas valida."

Enne valimisjaoskonda tulekut oli Sülla ema käest uurinud, kuidas valimisprotsess välja näeb. "Kindluse mõttes, et kõik õigesti läheks," lausus ta. "Kardan veidi, et panen kogemata kirja vale kandidaadi numbri, aga muidu on selline mõnus surin sees."

Valimisjaoskonda sisse astunud, tunnistas esmavalija, et närv tuli sisse. "Appi, ma ei näegi oma kandidaati!" ütles ta seinalt nimekirja vaadates. Peagi ta selle siiski leidis.

Edasi toimetas Sülla aga nagu vana kala. Ta teadis täpselt, kuhu minna ja mida teha. Paar minutit ja valmis. Talle kui esmavalijale kingiti ka šokolaad.

"Kindlasti on jaoskonnas valimine kogemus omaette. Soovitan noortel silmad nutitelefonilt tõsta ja jaoskonda jalutada," lausus Sülla.

Viiratsi valimiskomisjoni esimees Ene Parve märkis, et kella kaheks oli valimas käinud kümmekond noort. "Aga kuus tundi on veel aega ja ilmselt noored alles ärkavad lõuna ajal."

Noored on Parve sõnul kõigega kursis ja suuremat juhendamist neil valimistel vaja ei ole.